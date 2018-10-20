أهم وأبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة السبت

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، إعلان وزارة الخارجية الباكستانية عن مشاركة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" المنعقد في المملكة العربية السعودية في الـ 23 من أكتوبر الجاري.

وسلطت الضوء على تشديد السلطات الباكستانية الإجراءات الخاصة بفتح الحسابات البنكية والتحويلات المالية للحد من ظاهرة غسيل الأموال والفساد المالي.

واهتمت صحف السبت بتحفظ باكستان إزاء مساعي الهند للحصول على أسلحة متطورة من مختلف الدول بشكل يهدد ميزان القوى في جنوب آسيا.

وتطرقت إلى استنكار باكستان للهجوم الإرهابي الذي استهدف مسؤولين أمنيين وعسكريين في مدينة قندهار الأفغانية.

وأخبرت عن عزم باكستان على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية مع اسبانيا وخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية.

وتناقلت الصحف أنباء الزلزال الذي ضرب الشطر الشمالي من باكستان الليلة الماضية بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر دون أن ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وأشارت إلى إغلاق باكستان معابرها الحدودية مع أفغانستان بناء على طلب الحكومة الأفغانية كإجراء أمني تزامناً مع بدء الانتخابات البرلمانية الأفغانية.

وأخبرت كذلك عن إبداء فرنسا الرغبة في الاستثمار بمشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني.

وتناقلت صحف باكستان في الشأن الإقليمي، أنباء مقتل 60 شخصًا جراء دهس قطار حشدًا كبيرًا من الناس بعد انحرافه عن المسار بضواحي مدينة أمريتسار الهندية.