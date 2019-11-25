اهتمامات الصحف المصرية الاثنين



ركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم على مطالبة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الحكومة بمواصلة جهود التنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء، وتأكيده أن الأمن والاستقرار يعدان عاملين محورين في نجاح إستراتيجية تنمية سيناء.

وسلطت الضوء على المباحثات التي أجراها وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول محمد زكي مع وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للسياسات جون رود، وتناولت التعاون العسكري بين البلدين.

وأشارت إلى الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي سيعقد في وقت لاحق اليوم بمقر جامعة الدولة العربية لبلورة موقف عربي للتصدي للخطوة الأمريكية الأخيرة بوصف أن الاستيطان الإسرائيلي غير الشرعي لا يتعارض مع القانون الدولي.

وواكبت صحف الاثنين الوضع على الساحة العراقية، مشيرةً إلى مقتل سبعة أشخاص وإصابة العشرات نتيجة استخدام قوات الأمن الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين في مدينتي الناصرية والبصرة جنوب البلاد.

ونشرت دعوة رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي الولايات المتحدة الأمريكية رفع اسم السودان من قائمة وزارة الخارجية الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

وتطرقت صحف القاهرة في متفرقات أخرى إلى تأكيد الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية الدكتور محمد القوصي، أنه سيتم إطلاق قمر الاتصالات المصري "طيبة -1" مساء اليوم.