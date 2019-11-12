اهتمامات الصحف الجزائرية الثلاثاء



اهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بانتهاء السُلطة الوطنية للانتخابات من إعداد ميثاق شرف يخص الحملة الانتخابية حيث يحدد ممنوعات على المرشحين الخمسة ووسائل الإعلام.

وأشارت إلى تدخل الجيش الجزائري لفك العزلة عن المواطنين في المناطق الجبلية والطرقات جراء محاصرة الثلوج لهم.

وأبرزت مشاركة آلاف الأشخاص في تظاهرة في باريس نددت بالإسلاموفوبيا، مشيرةً إلى انقسام الطبقة السياسية بشأنها، ولقيت انتقادات حادة من قبل الحكومة واليمين المتطرف.

وتحدثت صحف الثلاثاء عن إعلان وزارة الداخلية التركية عن ترحيل ثلاثة إرهابيين أمريكي وألماني ودانماركي في انتظار الانتهاء من إجراءات ترحيل سبعة إرهابيين يحملون الجنسية الألمانية.

وأخبرت عن أن الرئيس البوليفي إيفو موراليس قدم استقالته من منصبه لإنهاء أعمال العنف التي شهدتها البلاد منذ انتخابات متنازع على نتيجتها الشهر الماضي.