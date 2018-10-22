أهم وأبرز اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الاثنين

اهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم بلقاء رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج مع وزير المالية الجديد فرج بومطارى ، و التعليمات التي أصدرها لتذليل كافة الصعوبات المالية التي تواجه المؤسسة العسكرية لتمكينها من اداء عملها على الوجه الأكمل .

وتابعت لقاءات وزير الداخلية فتحي باشا آغا مع سفراء اسبانيا والمجر والقائم بالأعمال الايطالى التي بحثت العلاقات الثنائية وتعزير التعاون في مجال الأمن وتدريب عناصر الشرطة الليبية والتعاون في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية .

وتطرقت الصحف إلى الأوضاع الأمنية والعسكرية في ظل تواصل الإشتباكات المسلحة بمنطقة أم الأرانب بالجنوب الليبي بين قوات الجيش الليبي المدعومة من الأهالي، ضد قوات المعارضة التشادية و العصابات الارهابية والاجرامية التي تعبث في المنطقة .

وعرجت على لقاء المبعوث الأممي غسان سلامه ونائبته ستيفانى ويليامز ، مع الهيئة التأسيسية للدستور لبحث مشروع الدستور المؤمل تنظيمه عبر استفتاء والانتهاء بتنظيم انتخابات نيابية ورئاسية .