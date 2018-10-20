أهم وأبرز اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة السبت

واصلت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، انشغالها بأزمة البرلمان وارتقاب انتخاب رئيس جديد له هذا الأسبوع مقدمة عدة أسماء مرشحين لخلافة السعيد بوحجة.

وكتبت عن تفكيك السلطات الجزائرية شبكة لتهريب المهاجرين الغير شرعيين بواسطة ما يطلق عليه بـ" قوارب الموت " إلى أوروبا.

وتحدثت صحف السبت عن بدء العد التنازلي لمؤتمر باليرمو حول ليبيا، وسط اتصالات مكثفة لحكومة إيطاليا مع جيرانها الأوروبيين بشأن المؤتمر.

وكتبت أيضًا عن استضافة إسطنبول قمة رباعية تشمل كل من تركيا وفرنسا وألمانيا وروسيا حول الأزمة السورية أواخر الشهر الجاري.

وأوردت صحف الجزائر في سياق تقارير إخبارية متفرقة عن تهديد الرئيس الامريكي دونالد ترامب بغلق الحدود مع المكسيك لوقف تدفق المهاجرين، وتسجيل أكثر من 50 قتيلاً في حادث دهس قطار لحشد كبير من الناس بالهند، ومقتل أربعة اشخاص في عملية طعن في إقليم راينلند بالاتينات جنوب غرب ألمانيا.