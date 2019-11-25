اهتمامات الصحف السودانية الاثنين

أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم إشادة وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك بالتقدم الذي أحرزته حكومة السودان في تحسين الوضع الإنساني واتخاذها قرارات مهمة لتسهيل الوصول للنازحين المتأثرين وتقديم المساعدات الإنسانية لهم.

وأشارت إلى اعتزام الاتحاد الأوروبي زيادة الدعم المالي المخصص للتعليم الإبتدائي وما قبل الإبتدائي في السودان، وذلك اعتباراً من العام المقبل 2020 عبر مشروع محدد يستهدف المدارس السودانية التي تستضيف أعداداً كبيرة من الأطفال اللاجئين.

وعرجت على إحباط منظومة الدفاع الجوي التابعة للتحالف العربي في اليمن، أمس، هجمات إرهابية لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران بصواريخ باليستية وطائرات من دون طيار – مسيرة - على مدينة وميناء المخا الاستراتيجي على البحر الأحمر جنوب غرب البلاد.

ولفتت الاتباه إلى تصاعد الاحتجاجات في بغداد وتسع محافظات عراقية أخرى أمس ، بعد ليلة شهدت أعمال عنف واضطرابات تسببت في سقوط 7 قتلى وإصابة أكثر من 300 آخرين.

ونقلت عن المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن الوحدات العسكرية تقوم بتحديد منطقة حظر جوي كلما تقدمت في مناطق جديدة، مشيراً إلى أن الحظر المفروض جاء نتيجة لامتلاك الميليشيات التابعة للوفاق طائرات مسيرة نفذت عمليات ضد الجيش الليبي.

وأخبرت عن مقتل 27 شخصاً، أمس عندما تحطمت طائرة صغيرة فوق منطقة سكنية مزدحمة في مدينة جوما بشرق جمهورية الكونجو الديمقراطية