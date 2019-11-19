اهتمامات الصحف التونسية الثلاثاء

تابعت اهتمامات الصحف التونسية الصادرة اليوم ، أول جلسة عامة عقدها أمس البرلمان التونسي بعد انتخاب رئيسه ونائبيه ، والتي صادق خلالها على تركيبة اللجنة التي ستنظر في مشاريع قوانين المالية وميزانية الدولة لعام 2020 ، مشيرة إلى أن كواليس الجلسة شهدت جدلا بشان تشكيل الحكومة المرتقبة في البلاد.

كما ألقت الضوء على بدء رئيس الحكومة التونسية المكلف الحبيب الجملي ،المشاورات الرسمية لتشكيل الحكومة الحادية عشر منذ ثورة 14 يناير 2011 ، لافتة إلى أن المشاورات أن تشمل كل الأطراف الحزبية في البلاد وتقليص عدد الحقائب الوزارية وبالتالي تقليص عدد أعضاء الحكومة .

مغاربيا ، أخبرت صحف الثلاثاء عن مقتل 7 أشخاص إثر قصف استهدف مصنعا جنوبي العاصمة طرابلس وذلك عبر طيران مسير .

وتناقلت إقليميا ، تحذيرات رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري من تدهور الأوضاع الحالية التي تعيشها بلاده في حال لم تتخذ الإجراءات اللازمة لحلحلة الأزمة التي تعيشها لبنان خاصة على المستويين الاقتصادي والسياسي.

دوليا ، تطرقت صحف تونس إلى تأكيد الكريملين مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة رباعية دولية مقررة في باريس في التاسع من شهر ديسمبر القادم تهدف لتعزيز جهود التوصل إلى حل سلمي للصراع في شرق أوكرانيا.