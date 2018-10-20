أهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة السبت

ألقت الصحف التونسية الصادرة اليوم، الضوء على تأكيد مساعد وزير الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج عادل الجربوعي على موقف تونس الرافض لتركيز منصات لقبول المهاجرين غير النظاميين المرحلين من أوروبا، وتشديده على أن تونس ليست بلد عبور أصلا ولا يمكن الحديث بالمرة عن إقامة منصات لقبول المهاجرين غير النظاميين.

وتابعت الاجتماعات التي تجريها النخبة السياسية في تونس من أجل بلورة موضوع التحوير الوزاري المرتقب.

وتوسعت صحف السبت في الحديث عن حجم الأضرار والخسائر المادية التي تكبدتها تونس بسبب التقلبات الجوية التي شهدتها اليومين الماضيين، أدت إلى وفاة ستة أشخاص وفقدان آخرين وفيضان السدود والأودية وانقطاع الطرقات وأنهيار بعض الجسور.

وتناولت دوليًا مستجدات الأوضاع في ليبيا مشيرة إلى تأكيد وزير الخارجية الليبي محمد طه سيالة أن ليبيا ترفض المشروع الأوروبي لإقامة مراكز استقبال المهاجرين على أراضيها لمنع وصولهم مباشرة إلى الإتحاد الأوروبي.

وكتبت عن إصابة عشرات الفلسطينيين بالرصاص والاختناق خلال قمع قوات الإحتلال الإسرائيلي للمتظاهرين السلميين في مخيمات شرق قطاع غزة وإصابة ثلاثة مواطنين بقصف إسرائيلي من طائرة استطلاع شرق خان يونس.

وعرجت صحف تونس على إعلان المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين عقد قمة رباعية في مدينة إسطنبول يوم 27 من الشهر الجاري لبحث الوضع في سوريا.