أهم وأبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة السبت

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، إصابة 130 مواطنًا فلسطينيًا على الأقل، أمس الجمعة، بينهم 25 طفلاً، في المواجهات التي اندلعت عند حدود قطاع غزة ضمن فعاليات جمعة "معًا.. غزة تنتفض والضفة تلتحم"، وهي الجمعة الـ 30 من مسيرات العودة التي انطلقت في مارس الماضي.

وأشارت صحف السبت إلى دعوة مبعوث الصين لدى الأمم المتحدة، إلى تمويل "أكثر ملاءمة وقابلية للتوقع واستدامة" لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابعة للأمم المتحدة.

وسلطت الضوء على تنديد وزارة الخارجية الفلسطينية، بقرار الولايات المتحدة إلحاق قنصليتها في القدس إلى سفارتها لدى إسرائيل التي نقلتها للمدينة المقدسة قبل أشهر.

وأولت صحف فلسطين اهتمامًا بإصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين بينهم رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف بالاختناق، واعتقل مرافقه ثائر شوابكة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، لمسيرة سلمية في قرية الخان الاحمر شرق القدس المحتلة، تنديدًا بقرار الاحتلال هدم القرية وتهجير سكانها.