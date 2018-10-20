أهم وأبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة السبت

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم المباحثات الهاتفية التي جرت بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود "حفظه الله"، وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، تناولت التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى إصابة 130 فلسطيني خلال مواجهات مع قوات الاحتلال شرق قطاع غزة، في إطار مسيرات العودة الشعبية المستمرة للشهر السابع على التوالي.

ونشرت صحف السبت في الإطار ذاته، تنديد الخارجية الفلسطينية بقرار الولايات المتحدة الأمريكية إلحاق قنصليتها في القدس إلى سفارتها لدي إسرائيل التي نقلتها للمدينة المقدسة قبل أشهر.

وأشارت إلى إعلان المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، عقد قمة رباعية في مدينة إسطنبول يوم 27 من الشهر الجاري لبحث الوضع في سوريا.

وعرجت صحف مصر على تحذير منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، من أن ملايين الأطفال والأسر في أنحاء اليمن قد يجدون أنفسهم بلا غذاء أو خدمات بسبب تدهور الأزمة الاقتصادية واستمرار العنف في مدينة الحديدة.