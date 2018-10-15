أهم وأبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، استضافة السودان في وقت لاحق اليوم، فعاليات الدورة الـ 65 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، بحضور 22 دولة.

وركزت على المباحثات التي أجراها مساعد وزير الدفاع الأمريكي للسياسات وشؤون إفريقيا، ألن باترسون باترسون، في مقر وزارة الدفاع البنتاغون، برئيس الأركان المشتركة السوداني الفريق أول

ركن كمال عبدالمعروف الماحي، وتطرقهما لمجمل الأوضاع في المنطقة والإقليم، وترتيبات المرحلة الثانية للحوار.

ونقلت صحف الاثنين عن مصرفيون، أن الجنيه السوداني زاد إلى 46.95 جنيه للدولار أمس، في أول ارتفاع لقيمته منذ تطبيق الحكومة آلية جديدة الأسبوع الماضي، يحدد بموجبها المسؤولون التنفيذيون في البنوك ومكاتب الصرافة سعر الصرف يوميًا.

وعرجت على تحذير وزارة الخارجية الفلسطينية من تداعيات تنفيذ مخطط جديد لتوسيع الاستيطان الإسرائيلي في مدينة الخليل.

وأشارت إلى العثور على رفات أكثر من مئة شخص في مدفن جماعي قرب مدينة سرت الليبية التي كانت استعادتها القوات الحكومية في نهاية 2016 من مسلحين متشددين.

واهتمت الصحف بتأكيد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في كلمته التي وجهها إلى كافة أبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج بمناسبة الذكرى الـ 55 لثورة الـ 14 من أكتوبر، أن مخرجات الحوار الوطني الشامل هي المخرج الوحيد لمستقبل وأمن ونضالات الشعب اليمني.

وأخبرت عن مقتل 17 جنديًا على الأقل خلال هجوم شنه مسلحون من طالبان على نقطة أمنية صغيرة في إقليم فراه غربي أفغانستان.

ونشرت صحف السودان تسبب الانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول أمطار غزيرة جنوب شرق بنجلاديش، في مقتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص.