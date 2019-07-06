اهتمامات الصحف التونسية السبت

أبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم ، ضمن اهتماماتها مصادقة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي على دعوة الناخبين للمشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية في تونس التي ستجرى خلال شهري أكتوبر ونوفمبر القادمين ، مما يضع حداً للجدل حول إمكانية تأجيل الانتخابات.

وأوردت إلى جانب ذلك القرار الذي اتخذه الرئيس الباجي قائد السبسي والقاضي بتمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر ابتداًء من يوم أمس.

مغاربياً .. تابعت المسيرات السلمية التي شهدتها محافظات الجزائر في أسبوعها العشرين على التوالي ، وسط إجراءات أمنية مشددة ، وذلك تزامنا مع ذكرى استقلال الجزائر وبعد يومين من خطاب الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح الذي دعا فيه إلى حوار شامل بين جميع القوى السياسية للبلاد وبدون مشاركة المؤسسة العسكرية .

عربياً .. رصدت الترحيب العربي والدولي بالاتفاق الذي توصل إليه المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان لإدارة شؤون البلاد خلال المرحة الانتقالية.

ونقلت إعلان مصر تطبيق زيادة جديدة في أسعار الوقود والمنتجات النفطية تراوحت نسبتها بين 16 و 30 ٪ .

دولياً.. تطرقت صحف تونس إلى مطالبة ألمانيا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى وضع مبادرة بالتصرف في مسألة إنقاذ المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط.