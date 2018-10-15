أهم وأبرز اهتمامات الصحف السعودية الصادرة الاثنين

أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة اليوم:

خادم الحرمين للرئيس التركي: لن ينال أحد من صلابة علاقتنا

مصدر مسؤول: نرفض استخدام الضغوط السياسية وترديد الاتهامات الزائفة .. اقتصاد المملكة لا يتأثر إلا بتأثر الاقتصاد العالمي

تقدير وقفة الأشقاء في وجه حملة الادعاءات والمزاعم الباطلة

الملك سلمان يتلقى اتصالا من ملك البحرين

القيادة تهنّئ الرئيس التونسي بذكرى الجلاء

أمين عام مجلس التعاون يستنكر الحملة الإعلامية ضد المملكة

السفارة السعودية في أميركا: نقدر عدم القفز لاستنتاجات في قضية خاشقجي

السعودية لا تُهدد

وزير الحرس الوطني يبحث موضوعات مشتركة مع إندونيسا

وزير الثقافة ونظيرته المصرية يستعرضان مجالات التعاون

المملكة تدعو لتعزيز الشراكة الدولية نحو أمن غذائي مستدام

التعليم : 8 عقوبات يمنع تطبيقها على الطلاب والطالبات

"هبوط رابع" يطيح ب 89 شركة .. والمؤشر ينزف 264 نقطة

تفعيل الخط التجاري بين دمشق وعمّان.. والنصرة تهدد اتفاق سوتشي