اهتمامات الصحف الجزائرية الخميس



أبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم قرار الرئيس الجزائري عبد القادر بن صالح، أمس، بإقالة وزير العدل سليمان براهمي، وتكليف القاضي بلقاسم زغماتي خلفا له، لافتة إلى تغييرات أخرى في رئاسة البنوك الحكومية ووكالة الطاقة النووية.

وأشارت الى الحملة المبكرة لخلافة الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي مبينة أن حزب "تحيا تونس" أعلن عن نوايا رئيسها، رئيس الوزراء يوسف الشاهد،للانتخابات المقررة في 15 سبتمبر القادم.

ونقلت صحف الخميس، تبليغ رئاسة حكومة الوفاق الليبية، المبعوث الأممي غسان سلامة، احتجاجها على تصريحاته حول الوضع في ليبيا معتبرة ما قاله في جلسة لمجلس الأمن الدولي بأنها استنتاجات غير مؤسسة.

وفي الشأن السوداني، أشارت إلى بدء محاكمة الرئيس السابق عمر البشير في 17 اغسطس الجاري بتهم الفساد، تزامنا مع دعوة وسيط الاتحاد الافريقي للإسراع باتفاق حول الإعلان الدستوري.