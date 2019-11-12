اهتمامات الصحف السودانية الثلاثاء



ركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على إعلان المفوضية الأوروبية استعدادها لتقديم مساعدات إنسانية للسودان بقيمة 55 مليون يورو لمساعدة المتضررين في مناطق الأزمات.

وأبرزت دعوة الأمم المتحدة الأطراف اليمنية المتصارعة إلى الكف عن أي أفعال تتناقض مع اتفاق استوكهولم الذي ينظم الهدنة المتعثرة في الحديدة.

ونشرت صحف صباح الثلاثاء إعلان قيادة عمليات محافظة نينوى العراقية مقتل 17 عنصرًا من داعش، بينهم سوريون وأتراك، شمال غرب الموصل شمال بغداد.

وأشارت صحف السودان إلى أن ثلاثة انفجارات بسيارات مفخخة هزت مدينة القامشلي شمال شرق سوريا مما أسفر عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 70 شخصًا.

ونقلت عن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قوله إن المملكة ملتزمة بمعاهدة السلام مع إسرائيل على الرغم من إنهاء عمّان اتفاقًا خاصًا بمنطقتي الباقورة والغمرة.