اهتمامات الصحف المصرية الأربعاء

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم مباحثات الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس وزراء إيطاليا جوزيبى كونتى، وتوافق الجانبين على تكثيف الجهود المشتركة لدعم مساعي التسوية السياسية للوصول إلى حل شامل للأزمة الليبية على نحو يعيد الاستقرار لليبيا ويدعم قدراتها ويحافظ على وحدة أراضيها.

ونوهت بإعلان ألمانيا استضافة مؤتمر دولي يوم الأحد المقبل لدعم مساعي الأمم المتحدة لتحقيق السلام في ليبيا.

وأفادت بأن وزيري الخارجية والري المصريين عقدا على هامش المباحثات الجارية في واشنطن بشأن سد النهضة لقاءات مطولة ومعمقة مع الجانب الأمريكي تم خلالها شرح الرؤية المصرية للقواعد والآليات التي يتعين أن تحكم ملء وتشغيل سد النهضة.

وأخبرت صحف الأربعاء عن موافقة مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس وبأغلبية ثلثي أعضائه على قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ المعلنة في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر تبدأ من يوم 27 يناير 2020.

وعرجت على تطورات الأوضاع في السودان، وتجديد رئيس الحكومة عبدالله حمدوك ثقته في الجيش بعد الأحداث التي شهدتها الخرطوم أمس من جانب وحدات العمليات احتجاجًا على عدم صرف مستحقاتهم المالية.

وفي متفرقات أخرى لفتت صحف القاهرة إلى سقوط قذائف "كاتيوشا" على قاعدة تضم قوات أمريكية بالعراق، وشن الطيران الحربي للاحتلال عدوان جديد على مطار التيفور بمنطقة التنف السورية.