أهم الأخبار البارزة في الصحف التونسية الصادرة الأحد

ركزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، على وفاة 11 رضيعًا بأحد مستشفيات تونس العاصمة، خلال يومين لأسباب لازالت مجهولة, موردة إعلان وزارة الصحة التونسية عن تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة الأسباب التي كانت وراء وفاتهم.

وأوردت في الشأن الجزائري.. قرار وزارة التعليم العالي والجامعات هناك، تقديم موعد العطلة الربيعية 10 أيام، في خطوة تهدف على ما يبدو الى كبح مظاهرات الطلاب، التي تضاف إلى الاحتجاجات الأخيرة الرافضة لترشح الرئيس عبدالعزيز يوتفليقة، لعهدة خامسة.

وتناولت صحف الأحد، مطالبة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، بضرورة إعادة بناء وزارة الداخلية، ونشر القوة النظامية لأجل استعادة الأمن في البلاد, وكتبت إلى جانب ذلك عن حالة من الترقب في ليبيا تسود بعد إعلان الجيش الليبي منذ يومين عن خروج أرتال عسكرية ضخمة إلى جهة لم يذكرها رجح البعض أن تكون وجهتها مدينة سرت.

ونقلت الصحف في الشأن السوري، تصريحات لمسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترومب، قالوا فيها، إن حلفاء واشنطن الأوروبيين لم يلتزموا حتى انقضاء المهلة المطروحة من قبل واشنطن بإرسال قوات إلى شمال شرق سوريا لضمان استقرار المنطقة.

وأخبرت صحف تونس في تقارير متفرقة.. عن زيارة بدأها العاهل الأردني عبدالله الثاني أمس، إلى واشنطن، في زيارة رسمية يبحث خلالها قضايا المنطقة، وارتفاع حصيلة ضحايا تفجير الموصل إلى 12 قتيلاً وجريحًا, وإفراج السودان عن العشرات من المعتقلين.