أبرز اهتمامات الصحف المصرية اليوم الأحد 31 أيَّار

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مباحثات هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على موقف مصر الإستراتيجي الثابت تجاه الأزمة الليبية والمتمثل في استعادة أركان ومؤسسات الدولة الوطنية الليبية وإنهاء فوضى انتشار الجماعات الإجرامية والإرهابية.

وأشارت إلى أن وزارة الصحة والسكان أعلنت أمس عن تسجيل 1367 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و34 وفاة، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 23449 حالة من بينهم 5693 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي و913 وفاة.

وأخبرت عن استدعاء الخارجية السودانية أمس القائم بالأعمال الإثيوبي في الخرطوم، للاحتجاج على توغل ميليشيات إثيوبية مدعومة من الجيش الإثيوبي بالأراضي السودانية واعتداءها على مواطنين وقوات سودانية.

ولفتت الانتباه إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت فلسطينيًا من ذوي الاحتياجات الخاصة أمس في البلدة القديمة بمدينة القدس بزعم اشتباهها في حمله سلاحا قبل أن يتبين أنه أعزل مما أثار حالة من الغضب والاستنكار بين الفلسطينيين.

وتحدثت الصحف عن إعلان علماء صينين اكتشاف لقاح مضاد لفيروس كورونا تصل درجة فعاليته إلى 99%، مشيرة إلى أن شركة تكنولوجيا حيوية بدأت في بناء مصنع بهدف انتاج 100 مليون جرعة من اللقاح.

ونوهت صحف مصر إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أمرت الجيش في خطوة استثنائية بوضع وحدات من الشرطة العسكرية على أهبة الاستعداد للانتشار في مدينة مينا بوليس بعد اتساع نطاق الشغب والعنف والاشتباكات مع الشرطة.