أبرز اهتمامات الصحف المصرية اليوم السبت 30 أيَّار

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم المباحثات الهاتفية التي جرت بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي نيكوس آنستسيادس، وتناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى مناقشة تطورات الوضع في ليبيا وجهود مكافحة وباء كورونا.

ونشرت تشديد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، على ضرورة المتابعة المستمرة للحالات التي تخضع للعلاج المنزلي من فيروس كورونا وتوفير الأدوية اللازمة لتجنب انتقال المصاب أو المخالطين له للمستشفيات.

وتناقلت صحف السبت إعلان وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 1289 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا ووفاة 34 حالة جديدة. وأفادت أن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أبلغ نظيره الأمريكي مايك بومبيو، رفض بلاده التام المخططات الإسرائيلية لضم أراض في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن.

وعرجت على الوضع في الأراضي الليبية، مبرزة تأكيد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، أن إرسال تركيا إرهابيين إلى بلاده يمثل تهديد للأمن القومي لدول المنطقة.

وتحدثت صحف القاهرة في متفرقات أخرى عن مطالبة مفوضية اللاجئين بـ 343 مليون دولار لمواجهة آثار كورونا، وخطة العمل الدولية لتمويل جهود التعافي من الوباء عبر توفير السيولة وإدارة الديون.