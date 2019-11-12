اهتمامات الصحف المغربية الثلاثاء



تصدرت اهتمامات الصحف المغربية الصادرة اليوم، نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت يوم الأحد الماضي في إسبانيا، مبينة أن الحزب الاشتراكي العمالي برئاسة رئيس الوزراء المنتهية ولايته بيدرو سانشيز، تصدر نتائج هذا الاقتراع.

وتابعت الصحف اهتمامها بالاحتجاجات الشعبية في العراق وتشديد السلطات للإجراءات الأمنية ووعودها بإجراء إصلاحات وتعديلات دستورية.

وسلطت الضوء على التظاهرة التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس، حيث شارك آلاف الأشخاص في تظاهرة نددت بالإسلاموفوبيا، مشيرةً إلى انقسام الطبقة السياسية بشأنها، وأنها لقيت انتقادات حادة من قبل الحكومة واليمين المتطرف.

وأشارت الصحف إلى اتفاق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، على فرض عقوبات اقتصادية على أنقرة، بسبب أنشطة التنقيب عن الغاز التي تقوم بها قبالة سواحل قبرص شرق المتوسط.

وتناقلت الصحف خبر إعلان الرئيس البوليفي إيفو موراليس عن تقديم استقالته من منصبه، لإنهاء أعمال العنف التي شهدتها البلاد منذ انتخابات متنازع على نتيجتها الشهر الماضي.