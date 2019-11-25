اهتمامات الصحف الباكستانية الاثنين



أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم رفض باكستان التحفظات الأمريكية بأن مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني المشترك.

وأخبرت عن دعوة باكستان للولايات المتحدة إلى الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة في المناطق الصناعية الخاصة الملحقة بمشروع الممر الاقتصادي.

واهتمت باستنكار رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لحادث الإساءة للقرآن الكريم الذي وقع خلال وقفة نظمتها مجموعة معادية للإسلام في مدينة "كريستيانساند" جنوبي النرويج قبل أيام.

أفغانياً أخبرت عن تكبد مسلحي حركة طالبان خسائر فادحة إثر عمليات عسكرية شنتها القوات الأفغانية في إقليمي فارياب شمال أفغانستان وغازني جنوب البلاد.

وتابعت في الشأن الإقليمي تطورات الاحتجاجات الجارية في العراق وسقوط مزيد من القتلى بنيران القوات العراقية، واستمرار الاحتجاجات الشعبية الجارية في إيران.

وأشارت كذلك إلى التحقيق الذي تجريه محكمة العدل الدولية في حوادث الاضطهاد التي ارتكبت بحق المسلمين الروهينغيا في ميانمار.