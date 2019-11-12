اهتمامات الصحف التونسية الثلاثاء



ركزت الصحف التونسية الصادرة اليوم على تفاصيل الجلسة العامة الافتتاحية للمدة النيابية الثانية للبرلمان التونسي المقررة يوم غد الأربعاء التي سيتم خلالها انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه، ورأت أنها ستشهد شدًا وجذبًا في ضوء ضبابية المشهد حول مواقف الأحزاب المكونة للكتل بمجلس نواب الشعب التونسي بشأن منصب رئيس المجلس.

وتطرقت إلى اللقاء الذي أجراه المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة مع قائد قوات شرق ليبيا اللواء خليفة حفتر وبحث معه إجراءات مستجدات مؤتمر برلين الذي تعتزم ألمانيا إطلاقه الشهر المقبل في محاولة لحل الأزمة التي تمر بها البلاد.

وركزت على تواصل الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة في العراق مسجلةً المزيد من الضحايا والمصابين، في وقت تحاول فيه السُلطة الرسمية في البلاد التخفيف من الاحتجاجات والحد منها، مشيرةً إلى أن عدد الضحايا تجاوز 300 قتيل منذ انطلاقها بداية شهر أكتوبر الماضي.

وعرجت على الأوضاع في لبنان ناقلةً إعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري عن إرجاء جلسة البرلمان التي كانت مقررة اليوم إلى الأسبوع المقبل وذلك لدواع أمنية.

دوليًا، تناقلت صحف تونس خبر استقالة رئيس بوليفيا إيفو موراليس من منصبه بعد احتجاجات أعقبت إعادة انتخابه الشهر الماضي، لافتةً الانتباه إلى دعوة مراقبين دوليين بضرورة إلغاء نتائج الانتخابات بسبب وجود ما أسموه بـ "التلاعب" في عملية الاقتراع التي جرت في 20 من أكتوبر الماضي.