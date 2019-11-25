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اهتمامات الصحف الجزائرية الاثنين

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العرب اليوم - اهتمامات الصحف الجزائرية الاثنين

الصحف الجزائرية
الجزائر - العرب اليوم


ابرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم تأكيد الجزائر رفضها القاطع لتدخل البرلمان الاوروبي في شؤونها الداخلية، لافتةً الانتباه إلى أن الناطق باسم الحكومة وزير الاتصال حسان رابحي دعا النواب الأوروبيين إلى الانشغال بأوضاعهم.
واهتمت بحملة الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل، مشيرةً إلى أن المرشحين الخمسة كثفوا من خرجاتهم الميدانية لإقناع الناخبين بالمشاركة في الاقتراع وسط مسيرات مؤيدة ورافضة للانتخابات.
وتحدثت عن تحرك فلسطيني تجاه المجتمع الدولي من أجل إفشال مشاريع الاحتلال الإسرائيلي في تزييف الحقائق داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزةً أن الاجتماع للجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية لبلورة موقف موحد لإحباط مشروع "شرعنة" الاسيتطان المتعارض مع القانون الدولي.
وأخبرت صحف الجزائر عن تصعيد خطيرة في العراق تجاه المحتجين، مبينةً أن الامن العراقي قتل خلال تظاهرات في بغداد ومدن أخرى سبعة أشخاص وإصابة أكثر من 300 آخرين.

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اهتمامات الصحف الجزائرية الاثنين اهتمامات الصحف الجزائرية الاثنين



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