وسام بريدي يعرب عن حزنه ويكشف أن مفعول انفجار بيروت موازي لقنبلة نووية

أعرب الإعلامي وسام بريدي، عن حزنه بسبب الأحداث التي مرت بها لبنان أمس، بعد انفجار مرفأ بيروت والذي تسبب في وفاة عشرات الضحايا وآلاف المصابين.ونشر بريدي، عدد من الصور لمدينة بيروت المُدمرة، وعلق عليها قائلًا: “15 سنة حرب لم تدمر فيها بيروت كما فعل انفجار الأمس.. مفعول الانفجار موازي لقنبلة نووية.. 2700 طن.. الانفجار بكبر فساد الطبقة السياسية الحاكمة اليوم والأمس”.

وحرص عدد كبير من نجوم لبنان على تقديم التعازي لأهلهم بعد الانفجار الذي حدث بالأمس، وكذلك تضرر العديد من النجوم، ومنهم الفنانة نديم نسيب نجيم التي دخلت غرفة العمليات وأقامت فيها 6 ساعات، وردت نادين من خلال فيديو نشرته عبر حسابها بـ”انستجرام”.

وقالت فيه: “الانفجار كان قريب والمنظر مش متل الحكي فعلاً يلي بيفوت عل بيت وبيشوف الدم وين ما كان وكل شي مكسر ما بيقول انه بعدنا عايشين الحمدالله ألف مرة عطاني القوة أنزل 22 طابق حافية مغطسة بالدم تقدر خلص حالي الناس كلها مدممة جرحى قتلى سيارات مكسرة ناس عم تصرخ وتبكي”.

وأكملت: “وقفت سيارة قلتله دخيلك ساعدني كان ابن حلال وصلني على أول مشفى رفضوا يستقبلوني لأنه كانت مكدسة بالجرحى رجع أخدني على مشفى المشرق أسعفوني وخضعت لعملية 6 ساعات لأنه نص وجهي وجسمي مدمم بس يلي شفته عل ارض صعب كتير ينوصف فعلاً وكأنه قنبلة نووية “.