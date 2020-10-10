شبكات الأخبار الأميركية أكبر المستفيدين من مناظرات ترامب - بايدن

قد تستفيد شبكات الأخبار التلفزيونية في الولايات المتحدة من الانتخابات الرئاسية مع تنافس المزيد من الشركات على مساحة إعلانية في وفي الأسابيع التي تلي الثالث من نوفمبر ، وفقًا لتحليل نشرته وكالة رويترز.