الفنانة وفاء صادق تفضح طليقها وتتهمه بالتزوير

فتحت الفنانة المصرية وفاء صادق النار على طليقها واتهمته بالتزوير في أوراق رسمية تتعلق بوظيفته من أجل التهرب من الإنفاق على ولديه.

وفاء قالت في رسالة عبر حسابها الشخصي على موقع «فيس بوك»، إنها لم تعتاد الحديث عن أمورها الشخصية على الملأ ولكن هذه القضية لا تخصها وحدها ولكن تخص فئة عريضة من النساء اللاتي يتعرضن للظلم بسبب الرجال.

الفنانة المصرية قالت إن طليقها قام بتزوير أوراق من أجل أن يثبت أنه موظف بسيط، ويرفض أن يدفع مصروفات جامعة ابنه، رغم أنها تتجاهل أن تطلب منه شيئا منذ سنوات وتتكفل هي بكل المصروفات.

الفنانة قالت إن مبلغ 20 ألف جنيه الذي طلبته هو ربع ما تدفعه لواحد من ولديها في عام واحد، ولكنه يرفض الدفع، بدعوى أنها تبالغ في المصروفات وتدخلهم مدارس غالية الثمن.

وفاء صادق أشارت إلى أنها لم تطلب منه أي أموال قبل ذلك سواء لأكل أو مصروفات ملابس للأولاد، لافتة إلى أنه باع ضميره من أجل أن يتهرب من الدفع، ويخبرها دائما أنها ممثلة مشهورة ولا تحتاج نقوده، وأنهت رسالتها بالدعاء على كل ظالم، وبيقينها أن الله سيرد لها حقها.

يٌذكر أن وفاء صادق انفصلت عن زوجها عام 2002، بعد زواج استمر 5 سنوات أمر عن ولديها طارق ونور.