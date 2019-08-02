اهتمامات الصحف الجزائرية الجمعة

أبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم لقاء رئيس الوزراء الجزائري نور الدين بدوي، امس، بالرئيس الموريتاني الجديد محمد ولد الشيخ الغزواني، بالعاصمة الموريتانية نواقشط، حيث سلمه رسالة خطية من الرئيس الجزائري عبد القادر بن صالح.

وتابعت الشأن اليمني، مخبرة عن هجمات شنتها جماعة الحوثي المدعومة من إيران بصاروخ وطائرة مسيرة، امس، على عرض عسكري في عدن مقر الحكومة ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى.

وتحدثت صحف الجزائر عن استشهاد فلسطيني وإصابة ثلاثة جنود اسرائيليين بجروح في إطلاق النار من طرف الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة.