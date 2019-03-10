أهم وأبرز اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الأحد

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، على الجهود التي يقوم بها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق من أجل النهوض بقطاع الصحة، موضحة الجهود التي تقوم بها من خلال صيانة المرافق والمستشفيات فى شتى البلديات عبر شركات محلية ودولية متخصصة، واستيراد أحدث الأجهزة الطبية المتطورة وأجهزة الأشعة للعديد من المستشفيات من أجل توطين الخدمات الطبية.

وأشارت إلى تصريحات وزير المواصلات والنقل، ميلاد معتوق، أن ثلاثة مطارات ليبية، طرابلس ومصراتة ومعيتيقة، تم اختيارها للاستفادة من المنحة التي خصصتها الحكومة الأمريكية لتطوير المطارات من خلال توفير المعدات والاحتياجات الأمنية، ووضع إستراتيجية لأمن المطارات وإقامة البرامج التدريبية.

وتطرقت صحف الأحد إلى نجاح المجالس الاجتماعية في حوض مدينة مرزق ووادي عتبة والقطرون وتمسة جنوب ليبيا، في التوقيع على وثيقة للتهدئة والتعايش السلمي بين مكونات مدينة مرزق، موضحة أن الوثيقة تنص على وقف كل أشكال الاعتداءات والأعمال العدائية، والعمل على حقن الدماء وصيانة الأعراض والممتلكات.

وبينت ترحيب سفراء الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، بقرار المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، رفع القوة القاهرة وإستئناف الإنتاج على الفور، في حقل الشرارة النفطي، وإشادتهم بجهود المبعوث الأممي في تعزيز الترتيبات الأمنية، التي سمحت للمؤسسة الوطنية للنفط باستئناف عملها الحيوي نيابة عن جميع الليبيين.

وعرجت الصحف على تعليق الحكومة الفرنسية على التطورات التي يشهدها الشارع الجزائري، قائلة إن أمن بلادها مقترن باستقرار الجزائر وليبيا ومنطقة الساحل أيضًا.