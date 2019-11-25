اهتمامات الصحف المغربية الاثنين



تناولت الصحف المغربية الصادرة اليوم تحذيرات عدد من الأطراف التونسية من إطالة أمد تشكيل الحكومة المقبلة وذلك بعد مضي أسبوع على المشاورات التي بدأها رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، دون بروز أي ملامح عن التحالفات والائتلافات المرتقبة.

وتحدثت الصحف عن الوضع في العراق الذي شهد استمرار المظاهرات والمسيرات المطالبة بالتغيير، وبمحاربة الفساد.

وأشارت صحف المغرب من جانب آخر إلى الزيارة القصيرة التي قام بها نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس للعراق حيث تفقد قوات بلاده والتقى مسؤولين بإقليم كردستان.

وتطرقت صحف الاثنين إلى الوضع في كولومبيا، لافتةً الانتباه إلى قرار الرئيس الإبقاء على الجيش بشوارع العاصمة بوغوتا غداة حوادث عنيفة هزت المدينة وتسببت في خسائر مادية كبيرة.