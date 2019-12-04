اهتمامات الصحف اللبنانية الأربعاء



أبرزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في قصر اليمامة والذي عبر المجلس خلالها عن ترحيبه بأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعقد اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي في مدينة الرياض.

محليا رصدت صحف لبنان قيام وحدات كفاح الشغب التابعة للقوى الأمن الداخلي بفتح طريق منطقة الرينغ وسط العاصمة بيروت بالقوة بإستعمال الغاز المسيل للدموع وضرب المحتجين الذين حاولوا قطع الطريق رفضًا لما يتم تداوله على الساحة السياسية والإعلامية بإختيار المهندس سمير الخطيب لتأليف حكومة تكنوقراط – سياسية خلافًا لمطالبتهم بتشكيل حكومة خالية من الطقم السياسي التقليدي.

وفي الشأن الإقليمي تركز الإهتمام على العراق الذي تتواصل فيه الإحتجاجات المناهضة للنظام السياسي الخاضع للنفوذ الإيراني مع المطالبة الشعبية بتغيير كامل الطبقة السياسية.

وتناولت الصحف اللبنانية تحذير الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مواطني بلاده من الأصوات التي تشكك في إنجازات الدولة المصرية كما عاد للتلميح بأنه لن يقبل تكرار ما حدث في البلاد قبل سنوات.