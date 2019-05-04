اهتمامات الصحف الجزائرية السبت

اهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بخروج مئات الآلاف الجزائريين إلى الشارع في يوم الجمعة الحادي عشر على التوالي، تعبيراً عن تصميمهم على مواصلة التظاهر المطالب بالتغيير السياسي الجذري ورحيل رموز النظام القديم.

وتابعت رصد الوضع في ليبيا، مشيرة إلى الاشتباكات التي اندلعت بين قوات الجيش الليبي وقوات حكومة الوفاق الوطني للسيطرة على العاصمة طرابلس.

وأخبرت صحف الجزائر عن إعلان المجلس العسكري الانتقالي في السودان أنه شرع في دراسة مقترح وثيقة الدستور التي اقترحتها قوى "الحرية والتغيير" حول المرحلة الانتقالية القادمة ودور المدنيين فيها.

وبشأن الوضع في فنزويلا، أشارت إلى اتفاق موسكو وواشنطن على عقد محادثات على مستوى وزير خارجيتهما للحد من التوتر الحاصل في فنزويلا.