اهتمامات الصحف الفلسطينية الثلاثاء



أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم أقوال رئيس دولة فلسطين محمود عباس خلال كلمته في افتتاح أول مؤتمر دولي تنظمه هيئة مكافحة الفساد "إننا ذاهبون إلى الانتخابات بعد أن وافقت عليها جميع التنظيمات، وأنه لن نقبل أن ينتخب أهل القدس في غير القدس"، مشددًا على أنه دون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين المستقلة لا يوجد دولة ولا يوجد عاصمة.

وأشارت صحف الثلاثاء إلى أقوال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية "إن قرار مجلس النواب الأمريكي الذي يدعم حل الدولتين ويندد بالاستيطان ويدعم تطلعات الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة، جاء رفضًا لسياسة الإدارة الأمريكية الحالية وإدانة لسياسية إسرائيل الرامية إلى تقويض حل الدولتين ".

وسلطت صحف الصباح الفلسطيني الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث اعتقلت جيش الاحتلال الإسرائيلي تسعة مواطنين فلسطينيين من مناطق متفرقة من الضفة، واستولى على مركبة وهدم بركسًا وجرف أراضي زراعية، فيما خط مستوطنون عبارات عنصرية وأعطبوا إطارات 186 مركبة بالقدس المحتلة.

وأولت صحف الصباح اهتمامًا بتأكيدات وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن جريمة المستوطنين في شعفاط بمدينة القدس المحتلة إرهاب دولة منظم.

وأوردت صحف فلسطين إدانه رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة الممارسات الإسرائيلية الهمجية البربرية التي امتهنها جيش الاحتلال خلال الشهر الماضي التي أسفرت عن استشهاد 44 فلسطينيًا وجرح نحو 500 آخرين.

وتناولت اتهام أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إسرائيل وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير حل الدولتين المدعوم دوليًا لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.