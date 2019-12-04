اهتمامات الصحف الجزائرية الأربعاء



اهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بالشأن المحلي، وبتأكيد رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح أمس أن الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر الجاري تضمن استمرارية الدولة ومؤسساتها، وتضع الجزائر على طريق الإصلاح والتغيير المنشود من طرف المواطنين.

وأشارت إلى مشاركة مئات المواطنين وطلاب الجامعات امس تنديدا بالتدخل الأجنبي في شؤون الجزائر، مطالبين برحيل بقايا رموز النظام السياسي السابق.

وتوقعت انطلاق محاكمة مسؤولين كبار في نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بتهم الفساد، لافتة الانتباه إلى تهديد هيئات الدفاع عن المتهمين بالانسحاب من المحاكمة في حال تبين أنها غير عادلة.