اهتمامات الصحف الباكستانية الأحد



أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم استقبال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ الذي يزور باكستان حالياً.

واهتمت بتصريحات معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الأستاذ عادل الجبير الذي قال إن إيران تهدد المنطقة برمتها ولم يعد من الممكن تحمل عدوانيتها.

وأخبرت عن بدء جولة جديدة من المحادثات المباشرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان الأفغانية للتوصل إلى حل للأزمة الأفغانية.

وأشارت إلى موافقة بنك التنمية الآسيوي على دعم باكستان بقيمة 1.3 مليار دولار في شكل قرضين لدعم الميزانية والإصلاحات الرئيسية.

وعرجت uلى اتفاق باكستان ومالطا على رفع مستوى التفاعل لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وأخبرت عن مقتل ثلاثة أشخاص جراء هجوم مسلح نفذه مجهولون في مدينة لاهور عاصمة إقليم البنجاب شرق باكستان، مبرزةً إشادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتدابير الأمن النووي التي تتخذها باكستان حول أرصدتها النووية.

وتطرقت إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الباكستاني تدريجياً بسبب الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة.