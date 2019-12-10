اهتمامات الصحف السودانية الثلاثاء



أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم تصريح رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي أن البرلمان يسعى لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وبرفع الحظر الاقتصادي عنه من أجل دفع عجلة التنمية.

ولفتت الانتباه إلى إعلان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أن حكومته تركز على حشد ضغط دولي على إسرائيل للسماح بإنجاز الانتخابات الفلسطينية بالقدس.

وسلطت الضوء على دخول الاحتجاجات الشعبية الواسعة في العراق في موجتها الثانية يومها الـ46 وسط مؤشرات تنذر بتعقيد المشهد مع ازدياد حالات اغتيال الناشطين.