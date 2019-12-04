اهتمامات الصحف الباكستانية الأربعاء



أبرزت الصحف الباكستانية اليوم عزم باكستان على دعم عملية السلام الأفغانية لضمان الأمن الدائم في المنطقة.

واهتمت باتفاق باكستان والصين على مواصلة العمل على مشروع الممر الاقتصادي المشترك وتنفيذ المرحلة الثانية لاتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.

وأخبرت عن بدء معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ اليوم زيارة رسمية إلى باكستان تلبية لدعوة رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية أسد قيصر.

وأشارت إلى دعوة باكستان للمجتمع الدولي إلى الانتباه إزاء النشاط الهندي الفاشل في الفضاء الخارجي والذي يؤدي إلى تلوث الفضاء.

وتطرقت إلى رفض باكستان بشدة اتهامها من جانب الهند برعاية الإرهاب وتصديره إلى الدول المجاورة.

وتابعت تطورات حملة مكافحة الفساد الجارية في باكستان، وتصميم رئيس الوزراء عمران خان على تحسين أداء حكومته.

وعرجت إلى الجهود التي تبذلها سلطات الصحة الباكستانية للقضاء على انتشار حمى ضنك وشلل الأطفال في البلاد.

وتناقلت في الشأن الدولي أنباء تأثر النشاط العام وإلغاء عشرات الرحلات الجوية في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب تساقط الثلوج بكثافة.