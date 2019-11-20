اهتمامات الصحف اللبنانية الأربعاء

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بنجاح المحتجين الذين احتشدوا أمس في وسط بيروت في منع انعقاد جلسة تشريعة للمجلس النيابي في حين ظلت الأمور ترواح مكانها بشأن تشكيل الحكومة الجديدة في ظل تمسك كل الأطراف المعنيين بمواقفها تجاه شكل الحكومة الجديدة.

وأخبرت عن إعلان السلطات الفلسطينية أمس أنها ستدعو إلى فتح تحقيق دولي بقانونية موقف واشنطن التي لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير شرعية.

وأشارت إلى مواصلة المتظاهرين العراقيين أمس احتجاجاتهم في العديد من المدن للمطالبة باسقاط النظام حيث شهدت مناطق في جنوب البلاد تظاهرات حاشدة وإقفال للدوائر الحكومية والمدارس.

وتطرقت إلى إعراب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في بيان أمس عن القلق إزاء تقارير تفيد عن مقتل العشرات خلال التظاهرات الأخيرة في إيران بينما أعلنت منظمة العفو الدولية ان عدد القتلى بين صفوف المتظاهرين بلغ 106 أشخاص على الأقل.

ولفتت الانتباه إلى مطالبة كوريا الشمالية أمس الولايات المتحدة بوقف مناوراتها العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية لمرة واحدة وأخيرة من أجل تسهيل عودة الحوار مع بيونغ يانغ.