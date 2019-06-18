اهتمامات الصحف الباكستانية الثلاثاء



أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، تجديد القيادة العسكرية الباكستانية العزم على التزام الجيش بتوفير الحماية الأمنية اللازمة لمشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني.

واهتمت برفض المتحدث العسكري الباكستاني، تصريحات بعض الساسة الهنود الذين وصفوا فوز منتخب الكريكيت الهندي على نظيره الباكستاني بضربة عسكرية أخرى ضد باكستان.

وتطرقت صحف الثلاثاء ، إلى تجديد رئيس الوزراء الباكستاني عزمه على مواصلة حملة مكافحة الفساد المالي وإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية.

وأشارت إلى إعلان الحكومة الباكستانية عن تشكيل لجنة سلام اقتصادية لتعزيز المجال الاقتصادي بشكل منظم في البلاد.

وأخبرت الصحف في الشأن الأمني، عن مقتل اثنين من رجال الشرطة الباكستانية بهجوم مسلح في مدينة

وتابعت الجهود الإقليمية والدولية الجارية لدعم عملية السلام والمصالحة بين الفصائل الأفغانية لتشكيل حكومة وطنية جديدة في أفغانستان لضمان الاستقرار في هذا البلد.

وأخبرت كذلك في الشأن الإقليمي عن مقتل عدد من مسلحي حركة طالبان إثر غارات جوية متعددة شنتها القوات الجوية الأفغانية في إقليم تاخار شمال شرق أفغانستان.

وتناقلت صحف باكستان، أنباء وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي أمس عن عمر يناهز 67 عامًا.