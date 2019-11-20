اهتمامات الصحف السودانية الأربعاء

أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم،إغلاق البعثة الأممية المشتركة لحفظ السلام، - يوناميد- واحدا من أكبر معسكراتها في إقليم دارفور وسلمته للحكومة السودانية، ذلك ضمن خطة

الانسحاب التدريجي لهذه القوات المتفق عليها بين الخرطوم ومجلس الأمن والاتحاد الأفريقي.

ونشرت إعلان دولة جنوب السودان، أمس إرجاء انطلاق الجولة الثانية من مفاوضات السلام السودانية بين الحكومة والحركات المسلحة التي كان من المقرر أن تبدأ في جوبا غداً إلى العاشر من ديسمبر المقبل.

وركزت على إدانة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات البيان الذي أعلنه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس بشأن أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي.

ونقلت عن الرئيس اللبناني ميشال عون أمس ، استعداده لتشكيل حكومة تضم ممثلين عن الحراك الشعبي المستمر منذ أكثر من شهر، بالإضافة إلى ممثلين عن الأحزاب السياسية واختصاصيين.

وأشارت إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس يتابع بقلق ما يجري في إيران، داعيا إلى تجنب العنف.