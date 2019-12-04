اهتمامات الصحف التونسية الأربعاء



ظل المشهد السياسي في تونس الموضوع الأبرز في اهتمامات الصحف التونسية الصادرة اليوم، حيث أوردت تأكيد رئيس الحكومة التونسية المكلف الحبيب الجملي، قرب التوافق النهائي بخصوص برنامج الحكم، وإعادة هيكلة الحكومة والإجراءات العاجلة وتوزيع الحقائب الوزارية.

ونقلت في الشأن الجزائري إعلان السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر تحديد يوم الجمعة القادم موعدًا لمناظرة تلفزيونية بين مرشحي انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها يوم 12 ديسمبر الجاري.

وتطرقت إلى حث مجلس الأمن الدولي على عدم التدخل في الصراع في ليبيا، أو اتخاذ إجراءات من شانها تأجيجه، داعيًا جميع الدول إلى تطبيق حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

وكتبت أن أزمة تكليف رئيس حكومة في لبنان مازالت تراوح مكانها، بعد أكثر من شهر على استقالة سعد الحريري، وسط استمرار حراك الشارع احتجاجًا على تردي الأوضاع وغلاء المعيشة، ناقلة في الإطار أنباء عن الرئيس اللبناني ميشال عون أفاد فيها أن الأيام المقبلة ستحمل تطورات ايجابية.

وأوردت صحف تونس تجديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال قمة دول حلف شمال الاطلسي " النيتو " الدعوة التقاسم الأعباء على نحو أفضل بين شركاء الولايات المتحدة داخل حلف الأطلسي .