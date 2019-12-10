اهتمامات الصحف العراقية الثلاثاء



اهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بالمشاورات الجارية حاليًا لتشريع قانون جديد للانتخابات يأخذ بنظر الاعتبار مشاغل المتظاهرين ومطالبهم المشروعة, وينهي هيمنة الكتل الكبيرة على المشهد السياسي والبرلماني ,ويحظى بمقبولية من لدن الجميع وينسجم مع مبادىء الدستور العراقي النافذ.

وحذرت الصحف من التأثيرات السلبية لعمليات القتل والخطف والقمع التي يتعرض لها المتظاهرون السلميون على سمعة البلاد دوليًا ,منوهةً بأن ذلك قد يؤدي إلى تعرض البلاد إلى عقوبات اقتصادية يدفع ثمنها الشعب العراقي.‏

وحثت الصحف الأجهزة المختصة إلى الحفاظ على أرواح المواطنين ‏والمتظاهرين، وحماية الممتلكات العامة والخاصة.