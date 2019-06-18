اهتمامات الصحف المصرية الثلاثاء



أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، مباحثات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس، مع رئيس الوزراء البيلاروسي سيرجي روماس، بشأن تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي ورفع معدلات التبادل التجاري والسياحي، بالإضافة إلى التنسيق في مكافحة الإرهاب بين البلدين.

وأشارت إلى تأكيد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، أن خطط الإصلاح الاقتصادي المتكامل في البلاد دفعت معدلات الأداء الاقتصادي ورفعت حجم الاحتياطي النقدي مع استمرار السياسة المالية والنقدية.

ولفتت صحف الثلاثاء ، الانتباه إلى إعلان القوى الوطنية الليبية خلال اجتماعها بالقاهرة أمس، دعمها للقوات المسلحة الليبية وجهود مكافحته للإرهاب وللمليشيات في طرابلس.

ونقلت عن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، تأكيده في ندوة للبرلمان العربي أمس، أن المشروع التركي الإيراني يهدف إلى زعزعة الأمن القومي العربي.

وتابعت الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس الأمن الدولي أمس لمناقشة تطورات الأوضاع في اليمن.

وواكبت الصحف زيارة رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان إلى تشاد أمس، في زيارة قصيرة التقى خلالها الرئيس التشادي إدريس ديبي، وأطلعه على التطورات الجارية في السودان وسير المفاوضات مع القوى السياسية.

ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى، نبأ مقتل 30 شخصًا وإصابة 40 آخرين أمس في هجوم إرهابي بشمال شرق نيجيريا، ومقتل 12 شخصًا في قصف صاروخي على قرية بشمال محافظة حلب السورية.