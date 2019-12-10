اهتمامات الصحف المغربية الثلاثاء



تطرقت الصحف المغربية الصادرة اليوم، إلى مقتضيات مشروع قانون الموازنة المغربية لعام 2020 الذي ينتظر أن يعود إلى مجلس النواب في قراءة ثانية من أجل المصادقة عليه، وذلك بعد أن أدخلت عليه مجموعة من التعديلات خلال مناقشته بمجلس المستشارين -الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي- .

وواصلت الصحف متابعتها لتطورات الشأن السياسي في الجزائر مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، وذكرت أن البلاد تعيش حالة من الارتباك والترقب بعد الشلل الجزئي الذي مس قطاعات عديدة خصوصًا الجامعات والمدارس فضلًا عن نشاطات اقتصادية وخدماتية.

وتناولت مستجدات الوضع الميداني في ليبيا، ونقلت تصريحات رئيس حكومة الوفاق الوطني الذي اعترف بإمكانية دخول قوات المشير خليفة حفتر للعاصمة طرابلس، وذلك في تطور لافت لمشهد ميداني بدأ يتحرك بوتيرة متسارعة، وسط تصدعات في صفوف الوحدات الداعمة للحكومة.

وتابعت صحف صباح الثلاثاء تطورات المشهد السياسي في لبنان، وذكرت أن رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري يعود بقوة للترشح لرئاسة الحكومة اللبنانية بعد سحب رجل الأعمال سمير الخطيب ترشحه لهذا المنصب، واتجاه الكتل النيابية إلى دعم الحريري.

كما واصلت اهتمامها بتطورات الأوضاع في العراق مع استمرار الاحتجاجات الشعبية المطالبة برحيل الطبقة السياسية وتزايد الانتقادات للحكومة بشأن تعاملها مع المحتجين.

وتحدثت عن حالة الشلل التي أصابت العديد من المرافق في فرنسا جراء الإضراب العام المفتوح الذي دعت إليه نقابات فرنسية رفضًا لقانون التقاعد الجديد.