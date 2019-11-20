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اهتمامات الصحف الباكستانية الأربعاء

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العرب اليوم - اهتمامات الصحف الباكستانية الأربعاء

الصحف الباكستانية
إسلام آباد - العرب اليوم

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تأكيد القيادة السياسية والعسكرية الباكستانية العزم على إرساء الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد والتصدي لأي تهديد خارجي.
وتابعت تطورات العمل على مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني، وبدء البلدين العمل على تنفيذ عدد من الوحدات الصناعية في ميناء جوادر.
واهتمت بمغادرة رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق نواز شريف إلى بريطانيا لمواصلة العلاج بعد حصوله على إذن خاص من القضاء للخروج من السجن وتلقى العلاج في الخارج.
وأخبرت عن إعلان أحزاب المعارضة إنهاء احتجاجاتها المتمثلة في إغلاق الطرق بأنحاء باكستان للضغط على الحكومة لمعالجة أزمة الغلاء المعيشي.
وتابعت في الشأن الأفغاني أنباء مقتل عدد من عناصر حركة طالبان وتنظيم داعش الإرهابي في سلسلة من الغارات الجوية نفذتها القوات الأفغانية في خمسة أقاليم بأفغانستان.
وعرجت إلى إعلان وزارة الدفاع الهندية عن مقتل ستة من أفراد دورية تابعة للجيش ونجاة اثنين آخرين بعد انهيار جليدي بنهر سياشين الجليدي بمنطقة كشمير المتنازع عليها مع باكستان.
وأشارت إلى ارتفاع ضحايا الاحتجاجات الشعبية الجارية في إيران إلى أكثر من مئة قتيل.

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اهتمامات الصحف الباكستانية الأربعاء اهتمامات الصحف الباكستانية الأربعاء



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