اهتمامات الصحف الباكستانية الأحد

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم لقاء رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

واهتمت بتجديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده على بذل الوساطة بين باكستان والهند لتخفيف التوتر بين البلدين على خلفية نزاع كشمير.

وتناقلت تصريح الرئيس الباكستاني عارف علوي الذي جدد تحذير بلاده للهند بأن ردها سيكون قوياً في حال حاولت خوض أي مغامرة ضدها.

وتطرقت إلى دعوة وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي الذي حث المنظمات الإنسانية الدولية على القيام بزيارة إلى إقليم كشمير لتقصي الحقائق والإطلاع الوضع الإنساني في الإقليم.

وسلطت الضوء على الجهود التي تبذلها سُلطات الصحة في باكستان للقضاء على حمى الضنك بعد تجاوز عدد المصابين بها عن عشرة آلاف حالة في أنحاء البلاد.

وتطرقت إلى اتفاق باكستان وسلطنة عُمان على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات العسكرية والدفاعية.

إقليمياً تابعت الجهود الجارية لدعم عملية السلام الأفغانية، وقيام وفد من حركة طالبان بزيارة إلى الصين.

وأشارت إلى قلق دول المنطقة من تنامي تنظيم داعش الإرهابي في أفغانستان بشكل يشكل خطراً على الأمن الإقليمي.