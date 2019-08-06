أبرز وأهم إهتمامات الصحف المغربية الصادرة الثلاثاء

اهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بخبر تمكن البحرية الملكية المغربية أول أمس من إنقاذ 424 مهاجراً غير شرعي، واجهت قواربهم المطاطية صعوبات في البحر المتوسط، بينما كانوا يحاولون العبور نحو إسبانيا، وتصدرت اهتمامات الصحف خطوات إنهاء الأزمة السياسية في السودان ،بعد توقيع المجلس العسكري وقوى الحرية و التغيير،على الإعلان الدستوري الذي يفتح المجال أمام تشكيل هيئة حكم انتقالية في 18 اغسطس الجاري.

وتطرقت الصحف إلى ارتفاع عدد ضحايا حادث الانفجار قرب معهد طبي وسط العاصمة المصرية القاهرة، وخلف نحو عشرين قتيلاً، وتناولت الصحف الوضع الميداني شمال غرب سوريا، لافتتة إلى استئناف قوات النظام السوري، شن غارات جوية على مناطق عدة في أدلب ومحيطها ،مما أدى إلى سقوط العشرات بين قتيل و جريح في صفوف المدنيين.