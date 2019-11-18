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اهتمامات الصحف المصرية الاثنين
القاهرة - العرب اليوم

ركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، على زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى ألمانيا، للمشاركة في اجتماعات قمة "مجموعة العشرين – إفريقيا".
وأبرزت مطالبة البرلمان العربي، لإثيوبيا بعدم الإضرار بحصة مصر والسودان من مياه نهر النيل، مُشددًا على ضرورة الإسراع في الوصول إلى اتفاق عادل يُحقق مصالح الدول الثلاث واحتياجات شعوبها الجوهرية.
ورصدت تطورات الأوضاع في الأراضي العراقية، مشيرة إلى مقتل وإصابة 33 شخص في مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن وسط العاصمة بغداد.
ولفتت الانتباه إلى ترحيب الجامعة العربية بالتصويت بأغلبية ساحقة على تمديد اللجنة الخاصة بالسياسة وإنهاء الاستعمار "اللجنة الرابعة" للجمعية العامة للأمم المتحدة مهام ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" لعام 2023.
وتطرقت إلى متفرقات أخرى عن مقتل 5 أشخاص في غارات جوية نفذتها الطائرات الروسية على قرية الملاجة بريف إدلب.

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اهتمامات الصحف المصرية الاثنين اهتمامات الصحف المصرية الاثنين



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