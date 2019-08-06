أبرز وأهم إهتمامات الصحف التونسية الصادرة الثلاثاء

ألقت الصحف التونسية الصادرة اليوم الضوء على الحراك الذي يشهده المشهد السياسي في تونس اليوم والاستعدادات الجارية للاستحقاق الرئاسي المقبل، في ضوء تواصل تقديم ملفات المترشحين للانتخابات الرئاسية قبل أن يتم غلق باب الترشحات يوم الجمعة المقبل ليصل عدد المترشحين إلى 21 شخصا .

وركزت صحف الثلاثاء على بحث الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي ، خلال اتصال هاتفي بينهما ، الأوضاع في ليبيا وخاصة إمكانية التوصل في وقت قصير لاتفاق على وقف لإطلاق النار بين طرفي النزاع في البلاد ، وأشارت ميدانيا إلى إعلان الجيش الليبي قصف عدة أهداف تابعة للمعارضة التشادية في مدينة مرزق جنوب البلاد .

وتابعت صحف تونس حالة الفرح والترقب التي يعيشها السودانيون عقب توقيع المجلس العسكري السوداني وقادة "قوى الحرية والتغير" أمس الأول بالأحرف الأولى على الإعلان الدستوري بعد أسابيع من المفاوضات الشاقة ، في انتظار التوقيع الرسمي في السابع عشر من شهر أغسطس الحالي.

دوليا ، تناقلت اليوميات التونسية خبر إطلاق منظمة " أطباء بلا حدود " الأوروبية ومنظمة "ا س او اس ميديتيريان" سفينة إنقاذ ثانية للمهاجرين في البحر المتوسط بعد ثمانية أشهر من إجبار سفينة سابقة على وقف عملياتها.