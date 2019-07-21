اهتمامات الصحف الفلسطينية الأحد

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم خبر تأكيد رئيس دولة فلسطين محمود عباس رفض صفقة العصر وورشة المنامة واستلام أموال المقاصة التي تقطعها إسرائيل منقوصة.

وسلطت الصحف الضوء على دعوة جماعات يهودية متطرفة منضوية في إطار ما يسمى "اتحاد منظمات الهيكل" المزعوم، أنصارها وجمهور المستوطنين إلى المشاركة الواسعة في اقتحام المسجد الأقصى المبارك، اليوم ، تزامنا مع مناسبات تلمودية تهويدية.

وأولت اهتماما بتأكدات وزير الخارجية الأُردني أيمن الصفدي ونظيره المغربي ناصر بوريطة خلال مباحثاتهما، أمس السبت، في عمان: التعاون والتنسيق بين الأردن والمغرب لحماية المقدسات في القدس.

وأوردت صحف اليوم خبر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، مخيم شعفاط وسط القدس المحتلة .

وتحدثت صحف فلسطين عن توثيق مركز الميزان لحقوق الإنسان، الذي أفاد بأن حصيلة عدد شهداء مسيرات العودة وكسر الحصار منذ انطلاقها في الثلاثين من مارس 2018، بلغت 311 شهيدا .