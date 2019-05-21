اهتمامات الصحف اللبنانية الثلاثاء

أبرزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم رصد منظومات الدفاع الجوي في المملكة العربية السعودية ليل أمس، أهدافاُ جوية تحلّق في أجواء مناطق محظورة بمحافطتي جدة والطائف، والتي تم التعامل معها على الفور وفق ما يقتضيه الموقف.

واهتمت الصحف بارتفاع حدّة أزمة المتظاهرين في لبنان يوم أمس، تنديداً بما يتواتر عن مناقشات الحكومة للموازنة العامة للبلد، حول إمكانية اختزال رواتب وتقديمات للقطاع العام، وهو ما حدا ببعض المتظاهرين إلى إضرام النار في الإطارات المطاطية بوسط العاصمة، ومحاولة أكثر من شخص حرق أنفسهم بصب البنزين على ذاتهم.

وسلطت الضوء على إعلان السلطة الفلسطينية عن مقاطعتها سياسياً واقتصادياً للمؤتمر الاقتصادي لخطة واشنطن للسلام، المزمع عقده في العاصمة البحرينية المنامة الشهر المقبل، كونه لم تتم استشارتها من أي طرف.

وأخبرت صحف الثلاثاء عن سقوط عدد كبير من الضحايا ما بين قتيل وجريح بغارات روسية على إدلب السورية، وذلك رغم إعلان موسكو عن وقف إطاق النار.

وتطرقت صحف لبنان إلى استئناف المجلس العسكري الحاكم في السودان وقوى الاحتجاج والمعارضة للمفاوضات، التي كانت قد سبق وشهدت تقدماً ملحوظاً.